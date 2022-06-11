Российские оккупанты мечтали захватить Украину, а если погибнут в бою – получат военные почести и вечную славу. Смерть наши героические ВСУ захватчикам гарантируют, а вот на человеческое погребение им рассчитывать не стоит – устраивать такую оказию "пушечному мясу" никто не собирается.

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Павшие российские кафиры лежат на улице штабелями

Служба безопасности Украины перехватила разговор двух российских кафиров. Они вели разговор о предстоящих похоронах одного из захватчиков.

Российских кафиров, которых ликвидировали героические ВСУ, хоронят в закрытых гробах для того, чтобы не шокировать их земляков. Дело в том, что они хранят тела прямо под солнцем, сложив их в ряд, как какие-то доски.

Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах просто безумный. Потому и гроб закрыт: его тело целое, но запах и вид,

– жалуется один из кафиров.

СБУ также сообщает, что кафиры очень боятся, что реальные масштабы их потерь в войне против Украины станут известны на всю Россию. Поэтому "груз 200" они перевозят ночью и очень маленькими партиями. Тела, ожидающие своей "очереди", начинают разлагаться еще задолго до прибытия в конечный пункт назначения.

Война России против Украины: коротко о главном

Безумное сопротивление россиянам на временно оккупированных территориях продолжается. Народ отказывается играть по правилам кафиров, а партизаны пытаются облегчить работу ВСУ и увеличить количество "хороших россиян". В Энергодаре героическим партизанам удалось ликвидировать двух патрулирующих город боевиков.

В Херсонской области наши отважные защитники и защитницы продолжают осуществлять контрнаступление и освобождать наши населенные пункты от оккупантов. Поселок Таврический уже полностью под контролем Украины , активные боевые действия ведутся и в других направлениях.

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