Там Збройні Сили України не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно атакували техніку ворога.

Актуально ЗСУ накрили командний пункт з чеченцями та знищили 32 150 окупантів: основне за 109 день війни

Відео потужного моменту удару опублікували у мережі. На кадрах видно, що наші військові атакували техніку, яка рухалася попереду. Через це вся колона була змушена зупинитися. Інформації про ліквідованих російських солдатів немає.

Дивіться відео влучного удару ЗСУ по техніці ворога:

Актуальні втрати ворога на війні

Лише за минулу добу, 11 червня, наші захисники ліквідували 100 окупантів, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 безпілотники, 7 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами. Загальні втрати окупаційного війська за весь час війни становлять:

особового складу – 32 150 осіб,

танків – 1 430 одиниць,

бойових броньованих машин – 3 484 одиниці,

артилерійських систем – 715 одиниць,

РСЗВ – 226 одиниць,

засоби ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниці,

крилаті ракети – 125 одиниць,

кораблі та катери – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць,

спеціальна техніка – 54 одиниці.

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Як ЗСУ нищать ворога: останні новини

Українські військові відправили на "концерт Кобзона" старшого сержанта Олексія Бакульова, який є чемпіоном світу з танкового біатлону. У бою зі Збройними Силами України титул окупанту не допоміг.

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ЗСУ завдали влучного удару по базі ПВК "Вагнер", яка розташована в Стаханові на Луганщині.

Через велику кількість поранених на війні, окупантам довелося облаштувати новий польовий госпіталь у Бєлгородській області.

До теми дивіться відео з оперативною інформацією про ситуацію на фронті: