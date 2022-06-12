Українські воїни мужньо тримають лінію оборони. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про останні успіхи наших захисників.

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ЗСУ дуже вмотивовані, бо більшої мотивації, ніж захищати своїх близьких та землю немає. Мотивація росіян зрозуміла – знищення всіх українців, всіх міст тотально. Тож наші тримають міцно лінію оборони. Ба більше, є проміжкові, але хороші новини,

– розповів Гайдай.

Останні успіхи наших військових

Українські захисники завдали влучного удару по базі ПВК "Вагнер" в окупованому у 2014 році Стаханові. Під час потужної пожежі, яка виникла після атаки, врятуватись вдалося лише одному ворожому найманцю.

У Сєвєродонецьку ворожі війська намагалися провести нараду в будинку хіміків, однак "щось пішло не так". Що саме трапилося невідомо. Ймовірно, ЗСУ атакували скупчення ворога. Є загиблі та поранені.

У Рубіжному накрили командний пункт з чеченцями.

Голова ОВА наголосив, що ніхто не сидить і не спостерігає, як ворог руйнує наші міста та села. Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб прогнати росіян.

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Втрати ворога станом на ранок 12 червня

особового складу 32 150 осіб ліквідовано;

танків – 1 430 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 484 одиниць;

артилерійських систем – 715 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 226 одиниць;

засоби ППО – 97 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 178 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 одиниць,

крилаті ракети – 125 одиниць,

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 одиниць;

спеціальна техніка – 54 одиниць.

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Лише за минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 100 окупантів, 11 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, 3 одиниці артилерійських систем, 4 одиниці РСЗВ, 3 безпілотники, 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зверніть увагу! Втрати російської армії у війні проти України зростають кожного дня. Кількість поранених – колосальна. Щоб лікувати постраждалих бійців, загарбникам довелося відкрити новий польовий госпіталь у Бєлгородській області. Облаштовуватиме його 442-й військовий клінічний госпіталь з Санкт-Петербурга.

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