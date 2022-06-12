Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 12 червня. Зокрема там зауважили, що у низці південних напрямків ворог був не настільки активним, адже намагався утримати свої позиції.

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Росіяни зазнають втрат на Півдні

ЗСУ вдалось успішно відбити ворожий наступ на Врубівку. У відомстві також підкреслили, що окупанти намагались прорватись до Миколаївки. Але й там на них очікувала гідна відсіч.

Не вдалось загарбникам штурмувати також Василівку. Там "друга армія світу" зазнала втрат. Тож військовим країни-агресорки не залишилось іншого вибору: вони відійшли до позицій, які займали раніше.

Що стосується Авдіївського, Курахівського, Новопавлівського та Запорізького напрямків, то там не спостерігались активні бойові дії. Натомість вороги продовжують обстрілювати мирне населення у районах Желанного, Авдіївки, Карлівки, Вугледара й Оріхова. Відомо також про розгортання додаткових підрозділів ворога на окремих напрямках фронту.

Південнобузький напрямок. Тут російські загарбники продовжують оборонятись. Крім того, вони обстрілюють наші підрозділи. Для цього використовують артилерію, міномети, а також реактивні системи залпового вогню. А ще ворог намагався проводити на цьому напрямку контрбатарейну боротьбу.



Карта бойових дій на Півдні України / Скриншот liveuamap

Дані Генштабу свідчать про те, що ворог продовжує щоденно зазнавати втрат. Вони, звичайно ж, не настільки шалені. І тут немає нічого дивного, адже загарбники віддають перевагу артилерійським обстрілам, а от воювати на близькій відстані вони не вміють. Але це не заважає їм поповнювати лави "двохсотих".

Понад 32 тисячі ворогів вдалось знищити

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці доблесно протистоять ворожій армії, чия кількість значно переважає. За понад три місяці війни окупанти втратили 32 050 бійців.

Крім того, нашим військовим вдається успішно ліквідовувати ворожу техніку. На брухт уже перетворили 1419 танків, 3466 бойових броньованих машин, 712 артилерійських систем, 222 реактивні системи залпового вогню, 97 одиниць ППО.

Також у ворога стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 579 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2448 автомобілі й автоцистерни та 54 одиниці спеціальної техніки менше.

Але відразу ж зауважимо, що у ворога ще дуже багато військової техніки та особового складу. І воюють наші захисники не лише проти "ваньок" і відвертого брухту. На жаль, часто доводиться протистояти справжнім головорізам, озброєним до зубів.

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