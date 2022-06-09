Відомо про одного вцілілого найманця

За інформацією ЗМІ, стадіон у Стаханові, що в Луганській області, спалахнув вночі та горів до ранку. Повідомляється, що останнім часом там розміщувалася база російських найманців ПВК "Вагнер".

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За попередньою інформацією у ЗМІ та соціальних мережах, внаслідок пожежі відомо тільки про одного найманця, якому вдалося вижити. Втім, повідомлень про загиблих у Стаханові, який розташований на захід від Луганська та на південь від Сєвєродонецька, наразі немає.

У ЗМІ та соцмережах публікують фото та відео зі Стаханова, який перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Дивіться відео пожежі у Стаханові

Очевидцям зранку вдалося зафіксувати стовп сірого диму над Стахановим, який спричинений пожежею на стадіоні. Також є кадри безпосередньо поблизу стадіону.



В окупованому Стаханові горів стадіон / Фото з телеграму Оперативний ЗСУ



Стадіон в окупованому Стаханові / Фото "Думская"

Яка ситуація у Луганській області

Збройні сили Росії окупували 95% території Луганської області, після чого намагаються захопити Сєвєродонецьк. За попередніми даними Луганської ОВА, війська агресора контролюють більшу частину міста.

Окрім Сєвєродонецька, російська армія нещадно обстрілює Лисичанськ. Росіяни б'ють з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що в Лисичанську майже не залишилося вцілілих будівель.

Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка й отримала поранення її донька. Загалом у Луганській області протягом доби від обстрілів загинуло 4 людини та ще 5 – поранено.

Також Сергій Гайдай інформував, російським військам віддали наказ захопити Сєвєродонецьк до 10 червня та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Українські військові тримають оборону у Сєвєродонецьку та Луганській області. Сергій Гайдай переконаний, що Україна за 2 – 3 доби зможе зачистити Сєвєродонецьк, якщо наші сили отримають далекобійну артилерію. Саме таку зброю ЗСУ обіцяли передати США та Велика Британія.

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