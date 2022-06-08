Сумні деталі розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, черга руйнацій, на жаль, прийшла до Лисичанська.

Вражає Окупанти дізнаються у жителів Авдіївки кількість людей у домі та обстрілюють його з артилерії

Сєвєродонецьк російські окупанти не контролюють. А нові наступи та спроби захоплення міста успішно стримують ЗСУ. Тим часом ворог взявся за Лисичанськ. Окупанти знищують місто.

Обстріли житлового масиву області з кожним днем тільки посилюються, окупанти гатять хаотично.

Вчора росіяни розстрілювали центральні районі Лисичанська, там загинув чоловік, а жінку було поранено – вона в лікарні у Чернівцях,

– сказав Гайдай.

Він додав, що Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Найбільші руйнації зафіксували у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено понад 25 будинків. А 7 червня ворог без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти.

Що слід знати про боротьбу за Сєвєродонецьк

Російські загарбники почали активно наступати на Сєвєродонецьк ще наприкінці травня. Ввечері 1 червня їм вдалося захопили приблизно 80% міста. Попри те, що Сєверодонецьк був одним з найбільш напружених напрямків боротьби, захисники Збройних Сил України намагалися встановити повний контроль над містом.

За словами Олексія Арестовича, українські військові 2 червня провели вдалу операцію у Сєвєродонецьку. Після цього вони почали активно нищити там російських окупантів. Нашим воїнам вдалося втягнути ворога у місто, нібито "здавши" його. Так, росіяни опинилися у пастці.

7 червня стало відомо, що ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно складною. Проте в українських захисників є успіхи. Наші Збройні Сили закріпилися й тримають місто, але бої не вщухають. Росіяни кидають все нові й нові сили.

Зверніть увагу! Росіяни всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Яка ситуація на Донбасі

За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищивши:

3 танки,

5 артилерійських систем,

2 бойові броньовані машини,

13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10". За даними Генерального штабу ЗСУ, особовий склад противника деморалізований. Росіяни відмовляються воювати, їх повертають з Луганської області на територію Росії.