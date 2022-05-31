Нова телефонна розмова, яку перехопила СБУ, свідчить про те, що після ліквідації елітної частини вагнерівців рядові російські військові тепер бояться воювати з ЗСУ.

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"Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВК-шників (вагнерівців – 24 канал) он скільки загнали... А толку від них ні**я немає. Там вони всі лягли, ці ПВК-шники. Це, бл*н, спецназ підготовлений! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь залишилися", – говорить окупант своїй дружині.

Він наголосив, що більше не бачить виходів із цієї ситуації. “Пішли вони на**й зі своєю армією”, – відповіла йому дружина.

Слухайте запис перехопленої розмови окупанта з дружиною:



В СБУ додали, що окупанти завжди можуть здатися в полон. щоб зберегти собі життя. Для цього є спеціальна гаряча телефонна лінія – 2402 (працює як для російських, так і для українських номерів).

До слова, раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповідав, що бійців приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на територію Донецької області. "Росія використовує ПВК "Вагнер" як фактично "гарматне м'ясо", – заявив він.

Вагнерівці хотіли розірвати контракти

Російські загарбники спілкувалися з бойовиками ПВК "Вагнера", з якими вони й співпрацювали під час загострення у 2015 – 2016 роках.

У своїх розповідях найманці казали, що не бачили нічого більш жахливого, аніж війна проти України. За їхніми словами, війна проти повстанців у Сирії, придушення опозиції у ЦАР, були просто “прогулянкою” порівняно з тим, що їм влаштували захисники України зараз.

Російські загарбники хотіли знайти адвоката та розірвати контракт з армією. Утім, оскільки росіянам катастрофічно не вистачає сил та засобів, генерали скасували навіть планові відпустки для всього контингенту.

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