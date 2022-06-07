Росіяни хочуть відрізати сполучення для українських військових

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону "FreeДом" озвучив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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За його словами, росіяни кинули усі сили та резерви, щоб перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут та захопити Сєвєродонецьк. Сергій Гайдай розповів, що Росія стягнула багато техніки, артилерії та особового складу.

Повідомляється, що російські військові мають чітке завдання до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Ціль окупантів – відрізати сполучення для українських військових. Та очільник Луганської ОВА заявив, що це завдання неможливо виконати, хоча обороняти Сєвєродонецьк і важко.

Він заявив, що загарбники не контролюють місто. Гайдай пояснив, що з однієї сторони Сєвєродонецьк прикриває Лисичанськ, з іншої сторони – Гірська громада, де також йдуть жорсткі бої.

Окупанти потужно б'ють по Лисичанську

Водночас очільник Луганської ОВА заявив, що загарбники дуже сильно обстрілюють Лисичанськ. Через те, що в окупантів немає можливості близько підійти до Лисичанська, вони обстрілюють місто важкою зброєю. Йдеться про великокаліберні артилерійські системи – 152 мм, 203 мм, 240 мм.

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Гайдай зазначив, що ворожі удари знищують будівлі з верхнього поверху аж до підвалу. Він наголосив, що окупанти цілеспрямовано б'ють по гуманітарних штабах, школах, де люди ховаються від обстрілів, і знищують інфраструктури.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Наприкінці травня росіяни прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку та зайшли в місто. Після того на території міста тривають вуличні бої і ситуація змінюється щодня.

Повідомлялося, що росіяни контролюють половину Сєвєродонецька. Разом з тим, у Генштабі ЗСУ заявили, що наші військові утримують контроль у Сєвєродонецьку.

7 червня у Генштабі інформували, що на Сєвєродонецькому напрямку армія агресора обстрілювала підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру. Окупанти вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

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