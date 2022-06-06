Американський Інститут вивчення війни (ISW) наголосив, що українські захисники продовжують контратакувати росіян у Сєвєродонецьку, на захоплення якого ворог зосередив чи не усі свої сили.

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ЗСУ відкинули росіян з міста

Попри те, що російські війська продовжують перекидати техніку та війська в район Сєвєродонецьк – Лисичанськ, українські війська провели успішний контрнаступ у Сєвєродонецьку за останні 48 годин і відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів.

Здатність українських військ успішно контратакувати Сєвєродонецьк, пріоритетний район для Кремля, також свідчить про зниження бойової потужності російських військ в Україні,

– йдеться у звіті.

Це допоможе зміцнити українські позиції й на інших напрямках

Також американці зазначили, що ЗСУ, ймовірно, намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

Українські контратаки, швидше за все, продовжать привертати увагу російських сил до Луганської області і, отже, залишить уразливі місця в захисті Росії у Харківській області та вздовж південної осі,

– додали американці.

Ситуація у Сєвєродонецьку коротко:

росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ витіснили російських окупантів з міста, тож Сєвєродонецьк буквально поділено навпіл;

ворог втратив величезну кількість особового складу, в полоні 8 росіян;

усі резерви російської армії спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут;

Зверніть увагу! У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що росіяни продовжують вести штурмові дії в Сєвєродонецьку. Також, для захоплення панівних висот ворог намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Попередньо успішну контратаку підтвердила і британська розвідка. Британці наголосили, що це могло призупинити оперативний успіх росіян, якого їм вдалось досягнути раніше.

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