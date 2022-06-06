Американский Институт изучения войны (ISW) подчеркнул, что украинские защитники продолжают контратаковать россиян в Северодонецке, на захват которого враг сосредоточил все свои силы.
Северодонецк поделен пополам, кафиры понесли большие потери, 8 из них взяли в плен, – Гайдай
ВСУ отвергли россиян из города
Несмотря на то, что российские войска продолжают опрокидывать технику и войска в район Северодонецк – Лисичанск, украинские войска провели успешное контрнаступление в Северодонецке за последние 48 часов и отбросили российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов.
Способность украинских войск успешно контратаковать Северодонецк, приоритетный район для Кремля, также свидетельствует о снижении боевой мощи российских войск в Украине,
– говорится в отчете.
Это поможет укрепить украинские позиции и в других направлениях.
Также американцы отметили, что ВСУ, вероятно, пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.
Украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси,
– добавили американцы.
Ситуация в Северодонецке коротко:
- россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских оккупантов из города, поэтому Северодонецк буквально поделен пополам;
- враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;
- все резервы российской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут;
Предварительно успешную контратаку подтвердила и британская разведка . Британцы подчеркнули, что это могло приостановить оперативный успех россиян, которого им удалось достичь раньше.