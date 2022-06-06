Населений пункт можна пройти пішки за годину. Про це 24 каналу відзначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Зверніть увагу Росіяни в Сєвєродонецьку можуть застосувати вогневий вал, – військовий експерт

За його словами, наразі в Сєвєродонецьку – вуличні бої високої інтенсивності. Територія переходить "із рук в руки", тому, на думку експерта, не варто говорити про якісь відсотки.

Нагадаємо! За інформацією керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в Сєвєродонецьку погіршилася ситуація. Збройні Сили України наразі контролюють промзону.

"6 червня – місто не взяли"

Снєгирьов нагадав, як міністр оборони Сергій Шойгу всередині травня доповідав Володимиру Путіну про те, що Луганська область нібито майже повністю – під контролем Росії. Окрім цього, у російських ЗМІ поширювали інформацію про начебто взяття Сєвєродонецька, яка датується 27 травня.

Сьогодні – 6 червня і місто не взяли. Мужність українських воїнів – поза сумнівів. Плани російської воєнщини щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент. Це визнають самі росіяни,

– наголосив Снєгирьов.

Тобто плани військової кампанії російських загарбників поламали наші захисники. Наразі вони контролюють і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк.

Чим важливий Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Сєвєродонецьк, як відзначив експерт, важливий для України винятково із політичного погляду – це обласне місто.

"Відповідно, із його взяттям росіяни зможуть звітувати про певні перемоги – начебто досягнуті певні успіхи щодо встановлення контролю над Луганською областю", – пояснив Снєгирьов.

Натомість Лисичанськ розташований вище за Сєвєродонецьк і відповідно має найбільші шанси перетворити збройні сили Росії на суцільний "могильник".

Актуальна інформація щодо ситуації в Сєвєродонецьку

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6 червня 18:00, битва за Сєвєродонецьк продовжується. Ворог намагається встановити повний контроль над містом, однак наші захисники утримують позиції.

Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов 24 каналу наголосив, що ситуація на Луганщині небезпечна, а ворог – потужний.

Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк відзначив, що ситуація змінюється щогодини. Попри важкі бої, наші захисники не мають наміру здавати місто.

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