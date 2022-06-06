Населённый пункт можно пройти пешком через час. Об этом 24 каналу отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Россияне в Северодонецке могут применить огневой вал, – военный эксперт

По его словам, в Северодонецке - уличные бои высокой интенсивности. Территория переходит "из рук в руки", поэтому, по мнению эксперта, не стоит говорить о каких-либо процентах.

Напомним! По информации руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в Северодонецке ухудшилась ситуация . Вооруженные Силы Украины контролируют промзону.

"6 июня – город не взяли"

Снегирев напомнил, как министр обороны Сергей Шойгу в середине мая докладывал Владимиру Путину о том, что Луганская область вроде бы почти полностью – под контролем России. Кроме этого, в российских СМИ распространяли информацию о якобы взятии Северодонецка, которая датируется 27 мая.

Сегодня – 6 июня, и город не взяли. Мужество украинских воинов – несомненно. Планы российской военщины по созданию оперативного окружения вблизи Северодонецка и Лисичанска разбиты до основания. Это признают сами россияне,

– подчеркнул Снегирев.

То есть, планы военной кампании российских захватчиков поломали наши защитники. Пока они контролируют и Лисичанск, и Северодонецк.

Чем важен Северодонецк и Лисичанск

Северодонецк, как отметил эксперт, важен для Украины исключительно с политической точки зрения – это областной город.

"Соответственно, с его взятием россияне смогут отчитываться об определенных победах - вроде бы достигнуты определенные успехи по установлению контроля над Луганской областью", - пояснил Снегирев.

Лисичанск расположен выше Северодонецка и соответственно имеет наибольшие шансы превратить вооруженные силы России в сплошной "могильник".

Актуальная информация о ситуации в Северодонецке

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6 июня 18:00 , битва за Северодонецк продолжается. Враг пытается установить полный контроль над городом, но наши защитники удерживают позиции.

Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов 24 канала подчеркнул, что ситуация в Луганской области опасна , а враг – мощный.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк отметил , что ситуация меняется каждый час. Несмотря на тяжелые бои, наши защитники не намерены сдавать город.

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