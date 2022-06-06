ВСУ все еще контролируют промзону города

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Ситуация остается стабильно тяжелой. Бои проходят динамично. Нашим защитникам удалось на время сделать контрнаступление, они освободили почти половину города, но сейчас ситуация для нас снова ухудшилась. Однако те позиции, которые были в промзоне, там они и остаются,

– сказал Гайдай.

Обстрелы Луганщины не прекращаются

По его словам, участились обстрелы как Северодонецка, так и Лисичанска.

Счастье на 90% разрушено, Попасная разрушена также на 80%. Рубежное разрушено, сейчас разрушается Северодонецк и параллельно разрушается Лисичанск. Россияне уничтожают Луганщину. После россиян – только руины и выжженная земля,

– заявил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что трасса, соединяющая Северодонецк и Лисичанск с Донецкой областью, россиянами не контролируется, но они стабильно простреливают ее – у врага все еще много техники и солдат.

Количество техники и людей у них огромное. Они подтянули просто огромное количество резервов. Удастся ли у них эта операция и смогут ли они контролировать эту трассу, покажет время,

– добавил Гайдай.

В то же время, американский Институт изучения войны в утреннем отчете отмечал, что тот факт, что ВСУ проводят успешные контратаки в Северодонецке, указывает на уменьшение боевой силы россиян.

Обратите внимание! В Генштабе сегодня также подтвердили, что на Северодонецком направлении сложная ситуация. Враг обстреливал украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. В результате обстрелов пострадала и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, однако ВСУ зачистили половину города от оккупантов.

Вчера ситуация в Северодонецке была лучшей для ВСУ

Как известно, за последние 48 часов украинские военные вытеснили российскую армию на окраине Северодонецка и продолжают контрнаступление.

Сергей Гайдай замечал, что город буквально разделен пополам – вражеская армия контролирует только восточные кварталы города.

Следует знать – какая ситуация в Северодонецке: смотрите видео