Про це повідомив керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Вуличні бої надзвичайно активні. Також триває артилерійська дуель.

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Ніхто не збирається здавати місто

За словами Олександра Стрюка, в Сєвєродонецьку тривають складні та запеклі бої. Там перебуває достатня кількість сил та засобів для того, щоб відбивати місто від загарбників. Потрібно вірити у Збройні Сили України.

Маємо сподівання, маємо віру в ЗСУ. Ніхто не збирається залишати місто. Його маємо відбивати, – наголосив Олександр Стрюк.

Ситуація ускладнюється тим, що російські загарбники буквально кинули надзвичайно великі сили на захоплення міста. Людський ресурс вони регулярно поновлюють. Це, визнає Олександр Стрюк, ускладнює ситуацію. Однак українські військові продовжують захищати Сєвєродонецьк.

Загалом місто майже повністю зруйноване. Окупанти діють за стандартною для себе тактикою: не змогли за 1-2 дні захопити населений пункт – починають його зрівнювати із землею. Те саме сталося з Маріуполем, Попасною, Рубіжним, Золотим тощо.

Стрюк додав, що ще до початку активного штурму російські загарбники постійно "поливали" Сєвєродонецьк з авіації та важкої артилерії. За таких умов взагалі не варто говорити про збереження інфраструктури. Труби газопостачання та водопостачання зазнали таких ушкоджень, що їх потрібно буквально заново відбудовувати.

Пан Стрюк підтвердив інформацію, що траса Бахмут – Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ. Але пересуватися нею небезпечно, бо туди досягає ворожа артилерія. Утім, військові роблять все можливе, щоб підвозити гуманітарну допомогу для місцевих мешканців.

А-от евакуюватися з Сєвєродонецька зараз надзвичайно складно.

Ви знаєте, евакуація населення з Сєвєродонецька зараз майже неможлива. Хіба що екстрені випадки. Тоді залучаємо спеціальний автотранспорт. І лише в супроводі військових. Інших варіантів просто немає, – розповів Олександр Стрюк.

Додамо, українські військові продовжують битися з ворогом у Сєвєродонецьку. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз підрозділи ЗСУ перебувають у промзоні міста.

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