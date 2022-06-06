Захопити це місто для Росії – наразі винятково політичне рішення. Про це 24 каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов.

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Захопити Сєвєродонецьк – політично важливо для Росії

За його словами, після 2014 року, після захоплення міста Луганськ, Сєвєродонецьк виконував функції "столиці". Тому для Росії і політично важливо його захопити.

Якщо є змога, то ми його (Сєвєродонецьк – 24 канал) утримуватимемо. Якщо змоги не буде, то треба залишати місто, щоб зберегти життя наших військовослужбовців на цій ділянці. У нас є ще один форпост – це Лисичанськ,

– наголосив Жданов.

Він вважає, що для російської армії Сєвєродонецьк може стати другим Маріуполем, де противник поклав шалену кількість людей та техніки.

Можуть застосувати вогневий вал

Окупанти, як відзначив експерт, можуть спробувати свою улюблену тактику.

"Застосують тактику вогневий вал і знищуватимуть просто все, що там стоятиме перед їхніми військами", – сказав Жданов.

Він впевнений, що в будь-якому разі загарбники вже мають величезні втрати. Якби не політичні завдання, будь-який військовий начальник, маючи здоровий глузд, вже б відмовився від такого лобового штурму міста, однак не Росія.

Чому саме таку тактику використовують окупанти

Військовий експерт пояснив, що Росія намагається зробити просто пустелю. Їй не потрібні люди на тій території. Тому й окупанти особливо не піклуються про те, що залишиться.

"Вони намагаються просуватися за вогневим валом і не зупинятися. Якщо вони все ж зупиняться, то тоді їм не буде за що зачепитися і вони будуть змушені відступати", – додав Жданов.

Напружена ситуація в Сєвєродонецьку: що відомо

Збройні Сили України проводили успішні контратаки в Сєвєродонецьку, тому окупанти з кожним днем все більше знесилювалися.

Однак російські загарбники не полишають місто і продовжують його штурмувати.

Як повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, ситуація в населеному пункті погіршилася. ЗСУ наразі сконцентрувалися на утриманні позицій в промзоні.

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