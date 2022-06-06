Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов побував на позиціях своїх підопічних у Сєвєродонецьку. Зараз це – "найгарячіший" напрямок.

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Окупантів надзвичайно багато

Російські загарбники стягнули значні сили, щоб повністю захопити територію Луганської та Донецької областей. Зараз тривають запеклі бої у Сєвєродонецьку. Українські військові відчайдушно захищають місто.

Хоч російські окупанти регулярно поширюють брехню, що вони нібито повністю взяли місто, але це звичайна маячня. Українські військові досі захищають Сєвєродонецьк. Туди й приїхав генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, українські захисники продовжують нищити російських загарбників. На деяких ділянках у ворога аж десятикратна перевага в артилерії. Однак військові досі відчайдушно обороняють місто та потрохи витісняють окупантів.

Генерал-майор Кирило Буданов відвідав підрозділи ГУР МО у Сєвєродонецьку / Фото Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, 5 червня Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Опісля він приїхав в Лисичанськ на Луганщині та Соледар на Донеччині. Поблизу цих міст тривають активні бойові дії.

Зеленський подякував українським військовим за те, що вони відчайдушно захищають власну державу у настільки непростий період. Захисники викладаються на повну, чим завдають серйозних втрат російській армії.

Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що він з командою привіз дещо для українських військових. Згодом вони використають ці сюрпризи проти російських окупантів.

Зеленський також додав, що від військових вони теж дещо привезли для усіх громадян України. Це – впевненість та міцність. Він побажав усім захисникам міцного здоров’я, а всім українцям – перемоги.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на фронті: дивіться відео