Детальніше описав ці поїздки він уже на початку наступної доби. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на нічне звернення президента.

Детальніше Треба жити заради дітей, – Зеленський у нічному зверненні за 5 червня з Запоріжжя

Відвідав кілька прифронтових точок

Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області. Після цього він вже відправився на Схід. Вони з головою Офісу президента були не лише в Лисичанську, а й Соледарі.

Пишаюся кожним і кожного, кого зустрів. Кому тиснув руку та з ким спілкувався. Дещо привезли військовим – про це детально не буду (Розповідати – 24 канал),

– сказав президент.

Проте він розповів, що від військових теж дещо привезли для всіх українців. Володимир Зеленський зауважив, що це важливо. "Впевненість привезли та міцність. Бажаю їм здоров'я, їхнім батькам уклін, а всім нам перемоги", – зауважив очільник України.

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Також оприлюднили відео зустрічі з військовими

Президент подякував службовцям за те, що вони захищають державу в найскладніший період. Також побажав здоров'я їхнім батькам і сім'ям.

Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зауважте! На початку записів відсутній звук. Це зроблено з міркувань безпеки наших захисників і задля збереження секретності їхніх планів. Адже там були, зокрема, й наради щодо ситуації на фронті. Президент під час зустрічі з бійцями в Соледарі: дивіться відео

Багатьох із військових під Лисичанськом відзначили державними нагородами. На записі видно, що, як мінімум, один захисник країни там отримав почесне звання Героя України. Кожному з них Володимир Зеленський особисто подякував за мужність і відданість присязі даній українському народу.

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Донеччина. Соледар. Українські позиції. Наші захисники стоять міцно і мужньо. Завдяки вам у нас є й точно буде наша земля і наша держава,

– подякував президент захисникам.

Звернення Володимира Зеленського за 5 червня: дивіться відео