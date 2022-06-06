Наступ на Слов'янськ

На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов'янськ.

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Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

Наступає він зі сторони Ізюма, обстрілюючи населенні пункти на шляху. Під обстріли росіян на цьому напрямку потрапили Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. Там ворог обстріляв цивільну інфраструктуру з артилерії різного калібру

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії. Всі ці села на березі річки Сіверський Донець.

Штурм Сєвєродонецька

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.

Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

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