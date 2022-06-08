Російські окупанти поставили собі за мету захоплення Сєвєродонецька до 10 червня. Наші героїчні захисники та захисниці роблять усе для того, щоб цей план ворога поповнив список провалених завдань росіян у війні проти України.

Читайте до теми Завдяки героїчній обороні Сєвєродонецька, ЗСУ підсилюються на інших напрямках, – Міноборони

Битва триває, ЗСУ тримають оборону

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, усім варто розуміти те, що Сєвєродонецьк – невелике за розмірами місто, це квадрат чотири на чотири кілометри. Тому контроль всього кількох вулиць – це вже вагомий показник, якщо вимірювати ситуацію "хто контролює місто" у відсотках.

Бої йдуть на вулицях міста, не просто у промзоні. Росіяни дійсно зараз контролюють більшу частину міста, але активні бої не припиняються,

– сказав Гайдай.

Також він додав, що в місті немає клаптика, який би не обстрілювали російські окупанти. Ворог використовує танки та артилерію.

Що стосується Лисичанська, то він повністю під контролем ЗСУ. Його російська армія теж активно обстрілює, особливо намагається поцілити у лікарню, центри надання гуманітарної допомоги, і не припиняє хаотичних обстрілів житлових будинків. Через те, що ворог гатить зі зброї великого калібру, руйнування дуже великі.

Що стосується спроб ворога оточити наших захисників та захисниць на Луганщині, то наразі також загрози немає. Ситуація важка, але під контролем наших героїв. Ворог хоче вийти на адміністративні межі області, зараз він контролює 90% території Луганщини.

Новини з фронту: коротко про головне

На Донбасі російські окупанти йшли в атаку 7 разів. Наші герої відбили всі наступи ворога, ліквідували більш як 30 окупантів та збили 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Можливості евакуювати людей із Сєвєродонецька немає. Ворог постійно наступає та обстрілює місто, тому шансів на гарантію безпеки мирних людей просто немає.

Дивіться також – росіяни почали відводити свої війська на Запоріжжі: які причини