Ворог завдав артилерійського удару по Лисичанську

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу. Також її донька отримала поранення.

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За словами Гайдая, протягом 8 червня російською армією були обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

Повідомляється, що по цих населених пунктах ворог бив з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Крім того, як повідомив Сергій Гайдай, росіянами було завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам'янці та Золотому.

Невдалий штурм російських окупантів

Очільник Луганської ОВА проінформував, що росіяни завдали авіаудару по Тошківці та невдало провели штурм.

За його словами, українські воїни завдали противнику втрат в напрямку Катеринівки, де окупантам довелося відійти.

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За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому – вісім та ще чотири у Лисичанську.

Яка ситуація на Луганщині

Наприкінці травня Сергій Гайдай повідомив, що росіяни захопили 95% території Луганської області. Після цього вони зосередилися на тому, щоб окупувати Сєвєродонецьк.

В останні дні травня окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ та пройти вглиб Сєвєродонецька. За попередніми даними Луганської ОВА, війська агресора контролюють більшу частину міста. Разом з тим, українські воїни продовжують тримати оборону.

Водночас Росія обстрілює інші міста Луганщини, серед яких і Лисичанськ. Сергій Гайдай інформував, що в місті майже не залишилося вцілілих будівель.

Секретар РНБО та очільник Луганської ОВА заявляли, що українським військовим потрібна артилерія, щоб стримувати ворога.

Відомо, що російським військам віддали наказ захопити Сєвєродонецьк до 10 червня та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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