Міста вільної Луганщини "прикривають" одне одного від ворожого вогню, втім щоб вибити величезну орду загарбників з української землі, нашим захисникам й захисницям дуже необхідне важке озброєння. Про це розповів очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері телеканалу іномовлення "FreeДОМ" 7 травня, передає 24 канал.

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Потреби Збройних Сил України на Луганщині

За словами Сергія Гайдая, на Луганщині й далі тривають запеклі бої. Населені пункти окупанти розстрілюють вщент, втім просунутись й захопити їх ворог поки не здатний.

Завдяки героїчному опору наших захисників та захисниць, загарбники у районі Лисичанська не можуть наблизитись на таку відстань, щоб мати змогу обстрілювати місто з мінометів й поставити артилерію, яка буде також кидати снаряди, стираючи його з лиця землі.

Разом з тим, за інформацією очільника Луганської ОВА, російські окупанти гатять із систем типів "Піон", "Тюльпан" і "Гіацинт" – вони мають дуже великий калібр, і "прильоти" таких снарядів мають вкрай руйнівне ураження.

Нам життєвонеобхідна важка зброя, яка зможе стримувати артилерію ворога,

– підкреслив Гайдай.

До слова, посадовець додав, що щодня спілкується з нашими захисниками і захисницями на Луганщині. Він підкреслив, що вони мають величезну мотивацію та сильний дух, й просять лише одного – їм потрібна західна артилерія.

Завдяки їй, переконаний Гайдай, Збройним Силам України вдасться відкинути російські артилерійські установки подалі, й вони більш не зможуть руйнувати українські міста, знищувати будинки й захисні споруди наших військових. "Тоді, у прямому бою, росіяни точно програють", – підсумував очільник Луганської ОВА.

Останні новини з гарячих точок Луганської області: коротко

Посадовці з Луганської області нещодавно повідомляли, що Збройні Сили України контролюють промислову зону Сєвєродонецька – вона займає від 40 до 50% території і є, фактично, половиною міста. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов 6 червня розповів, що у Сєвєродонецьку тривають бої високої інтенсивності. Разом з тим, за його словами, плани росіян щодо оперативного оточення поблизу міста та Лисичанська були розбиті вщент.

Тим часом з Лисичанська, під звуки ворожих обстрілів, евакуювали 66 цивільних, зокрема 6 дітей. У ДСНС закликали все мирне населення Донбасу не гаяти часу й евакуюватися.

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