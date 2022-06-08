Города свободной Луганщины "прикрывают" друг друга от вражеского огня, впрочем, чтобы выбить огромную орду захватчиков с украинской земли, нашим защитникам и защитницам очень необходимо тяжелое вооружение . Об этом рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала иновещания "FreeДОМ" 7 мая, передает 24 канал.

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Потребности Вооруженных Сил Украины в Луганской области

По словам Сергея Гайдая, в Луганской области и дальше продолжаются ожесточенные бои. Населенные пункты кафиры расстреливают вдребезги, впрочем, продвинуться и захватить их враг пока не способен .

Благодаря героическому сопротивлению наших защитников и защитниц, захватчики в районе Лисичанска не могут приблизиться на такое расстояние, чтобы обстреливать город из минометов и поставить артиллерию, которая будет также бросать снаряды, стирая его с лица земли.

Вместе с тем, по информации главы Луганской ОВА, российские кафиры готовят из систем типов "Пион", "Тюльпан" и "Гиацинт" – они имеют очень большой калибр, и "прилеты" таких снарядов имеют крайне разрушительное поражение.

Нам жизненно необходимо тяжелое оружие, которое сможет сдерживать артиллерию врага,

– подчеркнул Гайдай.

К слову, чиновник добавил, что ежедневно общается с нашими защитниками и защитницами в Луганской области. Он подчеркнул, что у них огромная мотивация и сильный дух, и просят только одно – им нужна западная артиллерия .

Благодаря ей, уверен Гайдай, Вооруженным Силам Украины удастся отбросить российские артиллерийские установки подальше, и они больше не смогут разрушать украинские города, уничтожать дома и защитные сооружения наших военных. "Тогда, в прямом бою, россияне точно проиграют", - подытожил глава Луганской ОВА.

Последние новости из горячих точек Луганской области: коротко

Чиновники из Луганской области недавно сообщали, что Вооруженные Силы Украины контролируют промышленную зону Северодонецка – она занимает от 40 до 50% территории и является фактически половиной города. Военный эксперт Дмитрий Снегирев 6 июня рассказал , что в Северодонецке продолжаются бои высокой интенсивности. Вместе с тем, по его словам, планы россиян по оперативному окружению вблизи города и Лисичанска были разбиты до основания.

Тем временем из Лисичанска под звуки вражеских обстрелов эвакуировали 66 гражданских , в том числе 6 детей. В ГСЧС призвали все мирное население Донбасса не тратить попусту время и эвакуироваться.

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