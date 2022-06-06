Как рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, в том числе шестерых детей.

Важно "Трассу жизни" враг не контролирует, но обстреливает, поэтому пользуемся другими возможностями, – Гайдай

Кроме того, в город доставят гуманитарные грузы.

Вытащили из ада. Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро детей. Тихо. Без анонса. Проехали по бомбоубежищам. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что гуманитарные грузы завезены, и призвал оставшихся в городе постоянно находиться в укрытиях из-за обстрелов. В ГСЧС также призвали все мирное население Донбасса – пока есть возможность – не медлить и эвакуироваться.

Эвакуация людей из Лисичанска: смотрите видео

Оккупанты обстреливали Лисичанск

4 июня войска России обстреливали Лисичанск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также нанесли ракетный удар из комплекса "Точка-У". Повреждены 5 домов, а также отделение "Укрпочты" и здание отдела полиции.

Добавим, что по состоянию на 6 июня российские войска не смогли взять под свой контроль трассу Лисичанск-Бахмут, которую еще называют дорогой жизни, но полностью ее простреливают. По словам Гайдая, трасса уже не используется как гуманитарный коридор для доставки грузов и эвакуации людей, поскольку это небезопасно.

Обратите внимание! По словам главы Луганской ОВА, в Лисичанске сейчас находятся чуть более 15 тыс. человек. Эвакуация жителей города продолжается с участием полицейских, работников ГСЧС и волонтеров. Вчера из города увезли 98 человек.

Какая ситуация на Востоке

На Славянском направлении враг пытается наступать на Славянск. На Донецком направлении подразделения агрессора обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.