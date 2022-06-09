Детально ситуацію там описав 8 червня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його ефір в ютубі "Фейгин live".

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Чим зумовлена зміна тактики росіян у місті

За словами радника, зараз ворог на цьому напрямі переважно атакує авіацією та артилерією. Уникання прямих зіткнень зумовлено тим, що окупантам досить важко даються спроби повного захоплення міста.

У Сєвєродонецьку вони зазнали значних втрат у живій силі. Це вимірюється сотнями тіл (Росіян – 24 канал). Хто лежить, хто в спалених будинках, хто в спаленій техніці,

– сказав Арестович.

Мовиться не лише за саме місто, а й про територію довкола міста. Також радник глави ОП пояснив. що розривання прямого вогневого контакту може бути зумовлене зміною командування військ, які там наступають.

Наразі є зони населеного пункту, які практично ніхто не контролює. Проте саме на них найінтенсивніші атаки артилерією та авіацією.

Яка ситуація на цьому напрямку

Бої за Сєвєродонецьк тривають уже кілька тижнів. Українські захисники вже тривалий час успішно стримують атаки, але ситуація там важка. Ворог кинув туди шалені кількості військ і техніки. Тому все змінюється ледь не щогодини.

Слід зауважити, що російський міністр "оборони" Шойгу казав, що захоплення населеного пункту відбудеться до 6 червня. Проте станом на цей день наші захисники там утримували значну частину території.

Зокрема, росіяни так і не змогли зайти в промислову зону міста. Як зазначив в ефірі 24 каналу військовий експерт Дмитро Снєгирьов, це приблизно 40 – 50% міста. Та слід розуміти, що є частини міста, які не контролює жодна зі сторін протистояння.

Також важливим моментом є те, що росіяни хотіли взяти місто в оточення. Така загроза справді була, проте наші воїни змогли завадити планам ворога.

Політичні цілі шкодять росіянам

Основною метою військ ворога досі залишається захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Аналітики з Інституту вивчення війни ISW вважають, що це чи не найбільша помилка Кремля.

Для прикладу, дуже велику частину своїх військ Росія кинула на захоплення Сєвєродонецька. Проте взяття міста не має жодної стратегічної цінності. Фахівці вважають, що тут грають роль лише політичні мотиви. Водночас такі наступи створюють вразливі місця в лінії оборони окупантів на інших напрямах.

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