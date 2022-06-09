Подробно ситуацию там описал 8 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live".

Заметьте , Украина и Россия сталкиваются с одинаковыми проблемами на линии обороны, – разведка Британии.

Чем обусловлено изменение тактики россиян в городе

По словам советника, сейчас враг в этом направлении преимущественно атакует авиацией и артиллерией. Избегание прямых столкновений обусловлено тем, что оккупантам довольно трудно предпринимаются попытки полного захвата города.

В Северодонецке они понесли значительные потери в живой силе. Это измеряется сотнями тел (Россий – 24 канал). Кто лежит, кто в сожженных домах, кто в сожженной технике,

– сказал Арестович.

Речь не только за сам город, но и о территории вокруг города. Также советник главы ОП объяснил. что разрыв прямого огневого контакта может быть обусловлен изменением командования наступающих там войск.

Есть зоны населенного пункта, которые практически никто не контролирует. Однако именно на них наиболее интенсивные атаки артиллерией и авиацией.

Какая ситуация на этом направлении

Бои за Северодонецк продолжаются уже несколько недель. Украинские защитники уже долгое время успешно сдерживают атаки, но ситуация там тяжелая. Враг бросил туда огромные количества войск и техники. Поэтому все меняется почти каждый час.

Следует отметить, что российский министр "обороны" Шойгу говорил, что захват населённого пункта произойдет до 6 июня. Однако на этот день наши защитники там удерживали значительную часть территории.

В частности, россияне так и не смогли войти в промышленную зону города. Как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Дмитрий Снегирев, это примерно 40-50% города. Но следует понимать, что есть части города, которые не контролирует ни одна из сторон противостояния.

Также важным моментом является то, что россияне хотели взять город в окружение. Такая угроза действительно была, однако наши воины смогли помешать планам врага.

Политические цели вредят россиянам

Основной целью войск врага по-прежнему остается захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Аналитики из Института изучения войны ISW считают, что это едва ли не самая большая ошибка Кремля.

Например, очень большую часть своих войск Россия бросила на захват Северодонецка. Однако взятие города не имеет никакой стратегической ценности. Специалисты считают, что здесь играют роль только политические мотивы. В то же время, такие наступления создают уязвимые места в линии обороны оккупантов на других направлениях.

Зеленский рассказал о ситуации в Северодонецке: смотрите видео