Известно об одном уцелевшем наемнике

По информации СМИ, стадион в Стаханове, что в Луганской области, вспыхнул ночью и горел до утра. Сообщается, что в последнее время там размещалась база российских наемников ЧВК "Вагнер".

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По предварительной информации в СМИ и социальных сетях, в результате пожара известно только об одном наемнике, которому удалось выжить. Впрочем, сообщений о погибших в Стаханове, расположенном к западу от Луганска и к югу от Северодонецка, пока нет.

В СМИ и соцсетях публикуют фото и видео из Стаханова, находящегося под российской оккупацией с 2014 года.

Смотрите видео пожара в Стаханове

Очевидцам с утра удалось зафиксировать столб серого дыма над Стахановым, вызванный пожаром на стадионе. Также есть кадры непосредственно вблизи стадиона.



В оккупированном Стаханове горел стадион / Фото из телеграма Оперативный ВСУ



Стадион в оккупированном Стаханове / Фото "Думская"

Какова ситуация в Луганской области

Вооруженные силы России оккупировали 95% территории Луганской области, после чего пытаются захватить Северодонецк. По предварительным данным Луганской ОВА, войска агрессора контролируют большую часть города.

Кроме Северодонецка, российская армия беспощадно обстреливает Лисичанск. Россияне избивают из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что в Лисичанске почти не осталось уцелевших зданий.

В результате обстрела Лисичанская погибла женщина и получила ранение ее дочь. Всего в Луганской области за сутки от обстрелов погибли 4 человека и еще 5 ранены.

Также Сергей Гайдай информировал, российским войскам приказали захватить Северодонецк до 10 июня и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут.

Украинские военные удерживают оборону в Северодонецке и Луганской области. Сергей Гайдай убежден, что Украина за 2-3 суток сможет зачистить Северодонецк, если наши силы получат дальнобойную артиллерию. Именно такое оружие ВСУ обещали передать США и Великобритания.

Кстати – Гайдай заявил, что россиянам не взять Северодонецк в "их даты": смотрите видео