Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Со стороны российских захватчиков в Северодонецке целенаправленно идут постоянные обстрелы.

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"Они уничтожают все вообще, что хоть как-то можно использовать для обороны. Оккупанты просто не останавливаются", – рассказал глава ОВА.

Впрочем, по словам Гайдая, украинские военные могли бы зачистить город ориентировочно за 2-3 суток, однако при определенных обстоятельствах.

Могу вам сказать, что как только у нас появится дальнобойная артиллерия, чтобы мы могли такие артдуэли провести с русской артиллерией, то город (Северодонецк – 24 канал) наши спецназовцы могут очистить за 2 – 3 суток,

– отметил глава ОВА.

Что происходит в Северодонецке

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Северодонецком направлении российские солдаты оказывали огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилегия, Устиновка, Горное и Екатериновка. Также россияне продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что в Северодонецке – до сих пор тяжелая ситуация. Однако украинские защитники нанесли россиянам очень тяжелые потери в городских столкновениях. Из-за этого погибли многие оккупанты. Количество измеряется сотнями тел.

По словам Сергея Гайдая, сейчас в Северодонецке идут жестокие бои, ведь ВСУ воюют за каждый сантиметр города. Он призвал людей не распространять фейков об измене и сдаче города оккупантам.

Родственники жителей Североденецкого просят об эвакуации горожан, но из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города. По словам Гайдая, когда выезд еще не был, желающих эвакуироваться было не так много. В общине сейчас остается до 15 тысяч жителей,

Гайдай рассказал, что сейчас происходит в Северодонецке: смотрите видео