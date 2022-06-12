Украинские воины мужественно удерживают линию обороны. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о последних успехах наших защитников.

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ВСУ очень мотивированы, потому что большей мотивации, чем защищать своих близких и землю нет. Мотивация россиян ясна – уничтожение всех украинцев, всех городов тотально. Поэтому наши крепко держат линию обороны. Более того, есть промежуточные, но хорошие новости,

– рассказал Гайдай.

Последние успехи наших военных

Украинские защитники нанесли точный удар по базе ППК "Вагнер" в оккупированном в 2014 году Стаханове. Во время мощного пожара, возникшего после атаки, удалось спастись только одному вражескому наемнику.

В Северодонецке вражеские войска пытались провести совещание в доме химиков , однако "что-то пошло не так". Что случилось неизвестно. Вероятно, ВСУ атаковали скопления врага. Есть погибшие и раненые.

В Рубежном накрыли командный пункт с чеченцами.

Глава ОВА подчеркнул, что никто не сидит и не наблюдает, как враг разрушает наши города и села. Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы прогнать россиян.

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Потери врага по состоянию на утро 12 июня

личного состава 32 150 человек ликвидировано;

танков – 1 430 единиц;

боевых бронированных машин – 3 484 единиц;

артиллерийских систем – 715 единиц;

реактивных систем залпового огня – 226 единиц;

средства ПВО – 97 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 178 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 единиц,

крылатые ракеты – 125 единиц,

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2455 единиц;

специальная техника – 54 единицы.

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Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали по меньшей мере 100 кафиров, 11 вражеских танков, 18 боевых бронированных машин, 3 единицы артиллерийских систем, 4 единицы РСЗО, 3 беспилотника, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Обратите внимание! Потери русской армии в войне против Украины растут каждый день. Количество раненых – колоссальное. Чтобы лечить пострадавших бойцов, захватчикам пришлось открыть новый полевой госпиталь в Белгородской области . Обустраивает его 442-й военный клинический госпиталь из Санкт-Петербурга.

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