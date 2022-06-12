Ми не недооцінюємо ворога. Але зауважили цікаву закономірність: гинуть як не тікток-військові Кадирова, так володарі усіляких титулів. Наприклад, чемпіонства у танковому біатлоні.

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Переміг у танковому біатлоні – програв на війні

Відомо, що до лав "двохсотих" долучився старший сержант Олексій Бакульов. У минулому він – чемпіон світу з танкового біатлону. Тепер же він – частина статистики, яку щоденно ведуть у Генштабі.

Тож російський загарбник, який отримував переможний кубок від Сергія Шойгу, відправиться додому. Якщо пощастить, звичайно ж. Ви ж пам'ятаєте, що "росіяни своїх не кидають".

Отримав поранення, несумісне з життям

Почнімо зі шляху Бакульова до війни. П'ять років тому, у 2017, він брав участь у чемпіонаті світу з танкового біатлону. Ясна річ, що виступав він у складі збірної країни-агресорки. Через два роки, у 2019, він отримав Кубок армії. Той самий, вручений розкрадачем "другої армії Росії" Шойгу.

Про самого окупанта відомо, що він народився в одному з сіл Республіки Алтай. До армії його призвали у 2014 році. Військову службу тепер уже "двохсотий" проходив у Южно-Сахалінську. По її завершенні вирішив залишитись в армії, підписавши контракт.

У Росії вже з'явився некролог про 26-річного загарбника. У ньому йдеться про те, що Бакульов отримав "осколкове поранення, несумісне з життям". Відомо, що він був частиною екіпажу танка Т-72. І під час спроб прикрити відхід своїх підрозділів, окупант потрапив під роздачу від ЗСУ.

Зауважимо, що Бакульов з тих окупантів, які прагнули воювати. Мовляв, він хотів би відчути на собі, що таке справжнє протистояння на полі бою. Правда, він забув, що романтизована картинка з фільмів і дійсність не мають нічого спільного.

ЗСУ знищили понад 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось знищити 32 050 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зоні активних бойових дій неможливо.

Також у "другій армії світу" продовжують втрачати техніку. На брухт упродовж понад трьох місяців перетворили 1419 танків, 3466 бойових броньованих машин, 712 артилерійських систем, 222 РСЗВ, 97 одиниць засобів ППО, 2448 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спецтехніки.

Крім того, у ворога стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 579 БпЛА та 13 суден менше.

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