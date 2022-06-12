Об этом он написал в твиттере 12 июня, когда Россия отмечает национальный праздник. Кроме того, Ринкевичс призвал Россию отказаться от имперских амбиций.

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Глава литовского МИД "поздравил" Россию с национальным праздником

Страны Балтии активно поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. В том числе и публичными высказываниями глав государств. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России поражения в войне.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства,

– написал он.

Ранее министр потролил мировых лидеров , которые продолжают неустанно звонить по телефону кремлевскому диктатору Путину. Твиттере политик распространил песню из советского фильма "Карнавал" – "Позвони, мне, позвони", которую написал Роберт Рождественский и добавил лаконичный комментарий.

Путина поздравил Ким Чен Ин

Диктатор из Северной Кореи приветствовал российского коллегу с Днем России. В посланной в Кремль телеграмме Ким Чен Ын отметил, что ценит дружбу с Путиным и поддерживает его действия. Также Северокорейский диктатор пожелал лидеру российских террористов крепкого здоровья, а "дружественному русскому народу" – процветание.

Оккупанты навязывают жителям временно захваченных территорий "день России"

Так сил обороны Запорожского края сообщили, что россияне планируют снять сюжеты, в которых покажут жизнь горожан. Мол, все они "счастливы", ведь к ним наконец-то пришел "русский мир". Понятное дело, соответствующие ролики создаются для граждан страны-агрессорки, которым нужно показывать хоть какие-то победы.

Мэр Энергодара призвал людей в течение воскресенья 12 июня не посещать в городе массовые мероприятия , которые планируют проводить российские кафиры. Дмитрий Орлов напомнил людям, что это важно для их безопасности.

Цинически приступили к празднованию "дня России" и на Херсонщине. Провести массовые мероприятия по картинке планируют во временно оккупированных населенных пунктах области. Кроме того, непосредственно в Херсоне оккупационная администрация готова платить украинцам за получение российского паспорта и поддержку так называемого референдума.

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