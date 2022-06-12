Про це він написав у твітері 12 червня, коли Росія святкує національне свято. Крім того, Ринкевичс закликав Росію відмовитися від імперських амбіцій.

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Глава литовського МЗС "привітав" Росію з національним святом

Країни Балтії активно підтримують Україну у боротьбі із російським агресором. Зокрема, і публічними висловлюваннями глав держав. Так, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс побажав Росії поразки у війні.

Сьогодні Росія відзначає День Росії, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави,

– написав він.

Раніше міністр потролив світових лідерів, які продовжують невпинно телефонувати кремлівському диктатору Путіну. твітері політик поширив пісню із радянського фільму "Карнавал" – "Позвони, мне, позвони", яку написав Роберт Рождественський та додав лаконічний коментар.

Путіна привітав Кім Чен Ин

Диктатор із Північної Кореї привітав російського колегу із Днем Росії. У надісланій в Кремль телеграмі Кім Чен Ин зазначив, що цінує дружбу із Путіним та підтримує його дії. Також Північнокорейський диктатор побажав лідеру російських терористів міцного здоров’я, а "дружньому російському народу" – процвітання.

Окупанти нав'язують жителям тимчасово захоплених територій "день Росії"

Так, сил оборони Запорізького краю повідомили, що росіяни планують зняти сюжети, в яких покажуть життя містян. Мовляв, усі вони "щасливі", адже до них нарешті прийшов "русскій мір". Ясна річ, відповідні ролики створюються для громадян країни-агресорки, яким потрібно показувати хоча б якісь перемоги.

Мер Енергодара закликав людей упродовж неділі 12 червня не відвідувати у місті масові заходи, що планують проводити російські окупанти. Дмитро Орлов нагадав людям, що це важливо для їхньої ж безпеки.

Цинічно розпочали підготовку до святкування "дня Росії" і на Херсонщині. Провести масові заходи для картинки планують у тимчасово окупованих населених пунктах області. Крім того, безпосередньо у Херсоні окупаційна "адміністрація" готова платити українцям за отримання російського паспорта й підтримку так званого "референдуму".

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