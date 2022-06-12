Окрім цього, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку президенту країни-агресорки.
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Кім Чен Ин про дружбу з Росією
Оскільки зовнішня політика Росії все більше наближується до ізольованої Північної Кореї, лідери обох держав мають чимало спільних тем для обговорень. Однією із них є зміцнення корейсько-російських відносин. Так, у телеграмі до Путіна Кім Чен Ин зазначив, що дорожить відносинами КНДР та Росії.
"Упевнений, що корейсько-російські відносини дружби та співпраці, які вступили в нову переломну фазу після нашої першої зустрічі у квітні 2019 року у Владивостоку, і надалі динамічно зміцнюватимуться та розвиватимуться у всіх сферах", – наголосив він.
Через бажання посилити співпрацю, північнокорейський диктатор вирішив закрити очі на все, що робить Росія та підтримати агресорку у знищенні українського народу.
"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи виклики та труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи захисту гідності і безпеки своєї країни, чому наш народ надає повну підтримку", – йдеться у повідомленні Кім Чен Ина.
Також Північнокорейський диктатор побажав російському диктатору міцного здоров’я, а "дружньому російському народу" – процвітання. Враховуючи звіти про незадовільний стан Путіна та численні санкції проти Росії, як одне, так і друге побажання в цивілізованому світі виглядають щонайменше іронічно.
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