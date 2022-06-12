Окрім цього, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку президенту країни-агресорки.

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Оскільки зовнішня політика Росії все більше наближується до ізольованої Північної Кореї, лідери обох держав мають чимало спільних тем для обговорень. Однією із них є зміцнення корейсько-російських відносин. Так, у телеграмі до Путіна Кім Чен Ин зазначив, що дорожить відносинами КНДР та Росії.

"Упевнений, що корейсько-російські відносини дружби та співпраці, які вступили в нову переломну фазу після нашої першої зустрічі у квітні 2019 року у Владивостоку, і надалі динамічно зміцнюватимуться та розвиватимуться у всіх сферах", – наголосив він.

Через бажання посилити співпрацю, північнокорейський диктатор вирішив закрити очі на все, що робить Росія та підтримати агресорку у знищенні українського народу.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи виклики та труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи захисту гідності і безпеки своєї країни, чому наш народ надає повну підтримку", – йдеться у повідомленні Кім Чен Ина.

Також Північнокорейський диктатор побажав російському диктатору міцного здоров’я, а "дружньому російському народу" – процвітання. Враховуючи звіти про незадовільний стан Путіна та численні санкції проти Росії, як одне, так і друге побажання в цивілізованому світі виглядають щонайменше іронічно.

Нагадаємо, що у війні Росії проти України усі цивілізовані держави підтримують нашу країну. На боці Росії стоять лише її сателіти. Також агресорці вдалося переманити бідні африканські країни – жодна із них відверто не підтримує Україну. На щастя, всі провідні держави світу, окрім хіба що Китаю, підтримують правду та свободу.

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