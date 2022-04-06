Низка країн досі залишаються нейтральними. Вони не підтримують ні Україну, ні Росію.

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Цікаво, що бідні африканські країни стоять на боці Росії, або ж схиляються до думки заходу. Однак жодна з них відверто не підтримує Україну.

На щастя, всі провідні держави світу, окрім хіба що Китаю, підтримують правду та свободу. Тобто – нашу державу.



Чию сторону обрали держави у війні Росії в Україні / Карта The Economist

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