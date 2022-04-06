Ряд стран до сих пор остаются нейтральными. Они не поддерживают ни Украину, ни Россию.

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Интересно, что бедные африканские страны стоят на стороне России, или же склоняются к мнению Запада. Однако ни одна из них откровенно не поддерживает Украину.

К счастью, все ведущие державы мира, кроме разве что Китая, поддерживают правду и свободу. То есть наше государство.

Чью сторону выбрали государства в войне России в Украине / Карта The Economist

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