По словам президента Украины, эти люди – на стороне добра в этой битве со злом.

Темы Будем биться до последнего города, – Зеленский уверен, что Украина победит в войне

Владимир Зеленский заявил, что если политики где-то не умеют идти за людьми, то мы их научим. Ведь это основа демократии, нашего национального характера.

Кроме того, президент обнародовал невероятные фото, на которых заметно, сколько людей поддерживает Украину за рубежом.

Как Украину поддерживают во всем мире: смотрите фото

Авторы фото: Theresa Wey, Evgeniy Perebyinis, Tom Nicholson, посольства Украины в Польше, Чехии, Великобритании, Италии.

К слову, Владимир Зеленский считает, что победа Украины в российско-украинской войне будет заключаться в сохранении как можно большего количества жизней. Он также признался журналистам, что не ожидал, что на посту главы государства будет так тяжело.

Вас может заинтересовать это видео – Зачем Путину нужна война: ответ Зеленского