За словами президента України, ці люди – на боці добра у цій битві зі злом.

До теми Будемо битися до останнього міста, – Зеленський впевнений, що Україна переможе у війні

Володимир Зеленський заявив, що якщо політики десь не вміють іти за людьми, то ми їх навчимо. Адже це основа демократії, нашого національного характеру.

Окрім того, президент оприлюднив неймовірні фото, на яких помітно, скільки людей підтримує Україну за кордоном.

Як Україну підтримують у всьому світі: дивіться фото



Автори фото: Theresa Wey, Yevhen Perebyinis, Tom Nicholson, посольства України в Польщі, Чехії, Великій Британії, Італії.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів. Він також зізнався журналістам, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.

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