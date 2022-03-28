Після декількох секундної паузи він заявив, що перемога України в російсько-українській війні полягатиме у збереженні якомога більшої кількості життів.

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Що потрібно Україні та як виглядає перемога

На запитання, що Україні найбільше потрібно від Заходу, він одразу відповів, що це зброя.

Номер один – це літаки. Номер два, але це насправді є номером один, – танки,

– заявив Зеленський.

На запитання як виглядає українська перемога президент відповів:

Перемога – це можливість врятувати якнайбільше життів,

– сказав він.

Зеленський також зізнався, що не очікував, що на посаді глави держави буде так тяжко.

Я не очікував, що буде так тяжко… Я не герой,

– сказав президент.

Зауваживши, що це досягнення його народу.

Президент також розповів, що часто виходить за межі Офісу Президента, адже лише так він зможе точно знати, що насправді відбувається у світі. Він додав, що дуже важливо бути чесним перед людьми, щоб вони продовжували вірити тобі.

Треба бути чесним, щоб люди тобі повірили. Треба залишатися собою,

– сказав глава держави.

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