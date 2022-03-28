После несколькой секундной паузы он заявил, что победа Украины в российско-украинской войне будет заключаться в сохранении как можно большего количества жизней.

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Что нужно Украине и как выглядит победа

На вопрос, что Украине больше всего нужно от Запада, он сразу ответил, что это оружие.

Номер один – это самолеты. Номер два, но это на самом деле является номером один, – танки,

– заявил Зеленский.

На вопрос как выглядит украинская победа президент ответил:

Победа – это возможность спасти как можно больше жизней,

– сказал он.

Зеленский также признался, что не ожидал, что на посту главы государства будет так тяжело.

Я не ожидал, что будет так тяжело... Я не герой,

– сказал президент.

Заметив, что это достижение его народа.

Президент также рассказал, что часто выходит за пределы Офиса Президента, ведь только так он сможет точно знать, что на самом деле происходит в мире. Он добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.

Надо быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой,

– сказал глава государства.

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