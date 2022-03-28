После несколькой секундной паузы он заявил, что победа Украины в российско-украинской войне будет заключаться в сохранении как можно большего количества жизней.
К теме Планируется насыщенная неделя, никто не скроет украинский интерес где-то в кабинетах, – Зеленский
Что нужно Украине и как выглядит победа
На вопрос, что Украине больше всего нужно от Запада, он сразу ответил, что это оружие.
Номер один – это самолеты. Номер два, но это на самом деле является номером один, – танки,
– заявил Зеленский.
На вопрос как выглядит украинская победа президент ответил:
Победа – это возможность спасти как можно больше жизней,
– сказал он.
Зеленский также признался, что не ожидал, что на посту главы государства будет так тяжело.
Я не ожидал, что будет так тяжело... Я не герой,
– сказал президент.
Заметив, что это достижение его народа.
Президент также рассказал, что часто выходит за пределы Офиса Президента, ведь только так он сможет точно знать, что на самом деле происходит в мире. Он добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.
Надо быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой,
– сказал глава государства.
К теме – Обращение Владимира Зеленского на 32 день войны: смотрите видео