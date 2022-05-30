Він його оприлюднив у своєму твіттері 29 травня. Підписники оцінили жарт глави МЗС і продовжують активно його поширювати й коментувати.

До речі Ердоган планує знову подзвонити Зеленському й Путіну

Що саме він опублікував

Ринкевич поширив пісню із радянського фільму "Карнавал" – "Позвони, мне, позвони", яку написав Роберт Рождественський. При цьому, політик додав лише невеликий коментар.

На злобу дня,

– написав міністр.



Публікація, яку зробив Едгар Ринкевич / Скриншот

Нещодавно просили це не робити

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас 16 травня звернулася до інших лідерів держав із закликом не дзвонити Путіну. Мовляв, немає сенсу говорити з цією людиною. Адже це ніяк не може сприяти деескалації конфлікту. На її думку, це має зворотну дію, бо диктатор відчуває себе "важливим".

Якщо Путіну постійно телефонують, він не отримує сигналу про те, що він в ізоляції. Тож якщо ми хочемо донести йому це, не дзвоніть йому,

– сказала Каллас.

Також вона трішки конкретизувала, про кого передусім мовиться. Прем'єрка зазначила, що з початку вторгнення найбільше з Путіним спілкуються канцлер Німеччини та президент Франції. Слід зауважити, що саме ці політики періодично мали вкрай суперечливі заяви щодо війни, яку розв'язала Росія.

Та все ж очільники інших держав теж спілкуються з диктатором. Для прикладу 27 травня з ним зідзвонювався канцлер Австрії, який назвав розмову "дуже напруженою та серйозною". А 14 травня поговорив з Путіним президент Фінляндії.

Інший жарт політика у твіттері

7 квітня також зробив сатиричну публікацію прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Він запостив мем про спарювання нацизму та СРСР. Політик припустив, що таким чином відбувалося зачаття злочинного знаку Z, який став символом вторгнення Росії в Україну.



Публікація прем'єра Словенії у твіттері / Скриншот

Зачаття та народження символу Z (zlo),

– написав тоді політик.

Він зробив пояснення з перекладом для іноземців. Це було потрібно, бо словенською мовою "ZLO означає ЗЛО".

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