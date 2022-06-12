Відповідну інформацію повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Зокрема він попередив людей, посилаючись на інсайдерську інформацію джерел що наближені до роботи спеціальних служб України.

Зауважте За інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України

Окупанти готують провокації в Енергодарі

За інсайдерською інформацією від джерел що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спеціальних служб Росії в тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації,

– написав Орлов.

Мер Енергодара закликав людей протягом неділі, 12 червня, не відвідувати у місті масові заходи, що плануються проводити російські окупанти. Дмитро Орлов нагадав людям, що це важливо для їхньої ж безпеки.

Останні новини з тимчасово окупованого Енергодара

11 червня українські партизани у тимчасово окупованому Енергодарі знищили двох окупантів. Вороги патрулювали місто.

Варто пригадати, що у тимчасово окупованому місті розташована найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС.

Щодо атомної електростанції, то в українському "Енергоатомі" пояснили, що припинення роботи Запорізької АЕС неможливо. Адже українці працюють під шаленим тиском та під окупантами тільки для того, щоб АЕС працювала.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією" призведуть до того, що Україна зупинить її роботу. Проте це можливо у випадку повної втрати контролю над ЗАЕС зі сторони України.

Зупинку ЗАЕС розглядають як підготовку до опалювального сезону. Зокрема розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС.

31 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін розповів, що росіяни знають про потужність такого об'єкта, як АЕС. Розуміючи, що Україна не вдарить по такому об'єкту, росіяни влаштували там базу.

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