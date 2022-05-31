Російська окупація Енергоатому та Запорізької АЕС триває. Здається, рашисти не розуміють, до яких наслідків може призвести їхня діяльність на ядерному об'єкті.

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Запорізька АЕС стала військовою базою росіян

Як повідомив очільник "Енергоатому" Петро Котін, росіяни знають про потужність такого об'єкта, як АЕС, тому перетворили його на військову базу. За його словами, вона дуже добре укріплена, має багато приміщень, які можуть забезпечити потреби великої кількості людей, також там є система відеоспостереження.

Росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там знаходиться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту. Це ідеальна військова база,

– сказав Котін.

Він також додав, що захоплення українських АЕС можна трактувати як "фантомний біль" Путіна, якому не вдалося об'єднати атомний комплекс України та Росії.

Окуповані території: коротко про останні події

Російські окупанти перетворюють знищений ними Маріуполь на гетто, де людей можуть присудити до розстрілу. В місті залишилося приблизно 120 тисяч людей, воно оточене "фільтраційними таборами". Люди не мають змоги виїхати на підконтрольну Україні територію. Також відомо, що росіяни окрім "фільтрації" нарощують темпи незаконної депортації українців, особливо активно вони вивозять наших дітей.

Спочатку українців везуть у Таганрог, а після того – у депресивні російські регіони. Усі, в кого залишилися бодай якісь українські документи, які підтверджують особу, намагаються виїхати з Росії через країни Балтії.

Наші мужні воїни на Південному напрямку пішли у контрнаступ. На Херсонщині ворог зазнає втрат та відступає. Росіяни довго будували оборону, але ЗСУ зруйнували всі їх плани, тож тепер ті панічно відходять. Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що ЗСУ просунулися на 7 – 10 кілометрів і продовжують гнати ворога далі.

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