Звинуватити у цьому ворог цинічно хоче Збройні Сили України. Це вже традиційна тактика для держави-агресорки.

Актуально ЗСУ накрили командний пункт з чеченцями та знищили 32 150 окупантів: основне за 109 день війни

На окупованій Херсонщині розгорнули програму святкування так званого "дня Росії" із урочистостями та масовими заходами. За наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних Сил України,

– розповіли в ОК "Південь".