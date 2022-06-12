Зараз неможливо встановити точну кількість загиблих у Сєвєродонецьку, оскільки там тривають активні бої.

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Евакуюватися з Сєвєродонецька наразі не можна

Місцеві мешканці постійно перебувають в укриттях, однак це не завжди рятує. Адже російські окупанти годинами обстрілюють житлові райони Сєвєродонецька. При цьому вони використовують важку артилерію.

Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня. Протягом травня поліцейські, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєвєродончанином, об'їздили усі сховища. Тому зараз залишається тільки триматися,

– зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

11 червня росіяни знову обстріляли хімічне підприємство "Азот". На території транспортного цеху загорілися паливно-мастильні матеріали. Також під удар потрапило одне з приміщень ТОВ "Сєвєродонецький Склопластик".

Крім того, окупанти поцілили в полігон рятувальників, який розташований за містом. Масований обстріл накрив і сусідні до Сєвєродонецька селища – Павлоград та Синецький.

Які населені пункти обстріляли росіяни

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Метьолкіне,

Павлоград,

Синецький,

Устинівка,

Тошківка,

Комишуваха,

Гірське,

Золоте,

Врубівка,

Миколаївка,

Білогорівка,

Шипилівка.

Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали житлові будинки: по 10 у Золотому і Врубівці, 2 у Миколаївці та 4 у Лисичанську. Також у Лисичанську зруйновані торговельний центр та магазин.

Наслідки обстрілів Луганської області / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Жертви та постраждалі

Своїми обстрілами військо загарбників вбило жінку у Лисичанську. Крім того, ще 2 людей – чоловік та жінка – постраждали. Їх відвезли у лікарні в інші області України.

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Яка ситуація на фронті

Ворог і далі веде штурмові дії у Сєвєродонецьку та біля Тошківки. Збройні Сили України відбили наступи окупантів в районі Врубівки, Метьолкіного, Попасного та в напрямку Миколаївки.

Зверніть увагу! За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 6 годину ранку 12 червня, росіяни не досягли бажаного для них успіху в Сєвєродонецьку тому продовжують штурм. Раніше вони планували захопити місто до 10 червня. Однак тепер військово-політичне керівництво держави-агресорки перенесло дедлайн і дало окупантам більше часу – до 22 червня.

До теми дивіться відео про те, як наші бійці знищили ворожі гармати: