Очільник Луганської військової адміністрації пояснив, що всіх жертв порахують після деокупації регіону. Про це посадовець сказав в інтерв'ю у Бахмуті.

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Гайдай розповів про загиблих на Луганщині

Сергій Гайдай пояснив, що про загиблих наразі не можна сказати зовсім. Адже це поки що нереально порахувати.

Людей багато поховали просто під під'їздами. "Приліт" важкої артилерії розриває людей на шмаття: там рука, там голова, тут половина тулуба. Так вони лежать добу, три, чотири. І забрати неможливо,

– пояснив очільник Луганської ОВА.

Посадовець пригадав, що:

іноді сусіди виходять, щоб поховати тіла;

і тут новий обстріл — вже їх вбиває.

"Після перемоги, коли пройде деокупація Луганщини, коли ми перерахуємо кількість загиблих – я навіть не говорю про військових, а цивільних, – це буде величезна, жахлива цифра", – пояснив Сергій Гайдай.

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Що відомо про загиблих українців на Сході України

Ворог спеціально гатить по мирних житлових кварталах, щоб знищити будинки та вбити мирних людей. На жаль, неможливо встановити кількість загиблих людей в тимчасово окупованому Маріуполі.

Щоправда, з'явилась інформація, що у місті загинуло ще 24 дитини. Це трапилось внаслідок невибіркових обстрілів військовими Росії.

Також у Маріуполі російські окупанти не розбирають завалів, натомість рештки будинків та тіла мирних людей разом з бетоном вивозять на полігони твердих побутових відходів.

У міській раді Маріуполя повідомили, що майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих.

За даними 11 червня, офіційно ювенальні прокурори повідомили, що на Донбасі вже загинуло 287 дітей, ще понад 492 – отримали поранення.

Минулої доби, 11 червня, внаслідок обстрілів на Миколаївщини загинули та отримали поранення місцеві мирні жителі. На жаль, втрати є в Лимані, у Галицинівській громаді області. Поранення отримали 8 людей.

Відомо, що вранці 11 червня в миколаївських лікарнях перебувають 243 громадяни, що постраждали унаслідок атак окупантів по області. Ще 94 потерпілих отримали амбулаторну допомогу.

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