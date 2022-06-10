Потім росіяни вивозять тіла, немов сміття, на маріупольські полігони твердих побутових відходів. Відомо, що тіла разом з завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще у 2008 році.

До теми Десятки тисяч вбитих, фільтраційні табори та епідемічна катастрофа: інтерв'ю з мером Маріуполя

Точну кількість вбитих росіянами у Маріуполі важко й уявити

За даними міськради Маріуполя, окупанти знищили в місті близько 1 300 багатоповерхових будинків. Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих. Тож реальні цифри вбитих мешканців міста можуть виявитися набагато вищими, ніж повідомлялося раніше.

Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення. Завали стали розбирати МНС так званої "ДНР". Зараз вони навіть не намагаються діставати тіла. Просто зносять будинки та вивозять завали разом із убитими маріупольцями. Тому що реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає,

– розповіли у міськраді.

Окупанти зносять будинки у Маріуполі без розбору завалів:

У Маріуполі може спалахнути холера

Лікарі та розвідка попереджають про можливий спалах дуже небезпечних інфекційних захворювань в окупованому росіянами Маріуполі. Насамперед холера та дизентерія можуть стати причиною загибелі ще тисяч маріупольців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголошує, що епідемічна ситуація погіршується з кожним днем.

Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка,

– повідомив він.

Тож він вкотре закликав міжнародні місії Червоного Хреста та ООН до створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста, поки ще не пізно.

Що варто знати про ситуацію в Маріуполі:

Нещодавно окупанти відкрили у розробленому місті ще одну фільтраційну в'язницю, де утримують українців в нелюдських умовах. Проти людей застосовують тортури та вбивають. При цьому російські загарбники вирішили посилили "фільтраційні заходи" заборонити виїзд з міста.

Окрім цього, російські військові встановили в Маріуполі смертну кару. Волонтерів та чиновників, які свого часу працювали на благо міста, розстрілюють.

У дворах багатоповерхівок влаштували сміттєзвалища. Місто поглинає сморід, зокрема й через масові поховання. Через це вже найближчим часом у місті може спалахнути епідемія.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вирішили закрити Маріуполь на карантин. Вони побоюються, що холера може поширитися на територію Росії. У Ростові-на-Дону вже відкрили інфекційні відділення. Але лікуватимуть вони лише російських військових. Допомагати маріупольцям росіяни не планують, тому їх просто кинули напризволяще.

Питна вода у місті доступна раз на два дні й для її отримання потрібно записатись в чергу. Їжі звичайним людям також бракує й вони вимушені годинами стояти за нею під пекельним сонцем. Але щастить далеко не всім – російські загарбники видають лише до 300 пайків на добу.

До теми – Маріуполю загрожує великий спалах холери: дивіться відео