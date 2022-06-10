Затем россияне вывозят тела, как мусор, на мариупольские полигоны твердых бытовых отходов. Известно, что тела вместе с завалами складывают на Левобережном полигоне ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.

Десятки тысяч убитых, фильтрационные лагеря и эпидемическая катастрофа: интервью с мэром Мариуполя

Точное количество убитых россиянами в Мариуполе тяжело и представить

По данным горсовета Мариуполя, кафиры уничтожили в городе около 1 300 многоэтажных домов. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых. Так что реальные цифры убитых жителей города могут оказаться намного выше, чем сообщалось ранее.

Сначала кафиры привлекали к разбору завалов мариупольцев, но, как увидели реальное количество находящихся тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой "ДНР". Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает,

– рассказали в горсовете.

Оккупанты сносят дома в Мариуполе без разбора завалов:

В Мариуполе может вспыхнуть холера

Врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке очень опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе. В первую очередь холера и дизентерия могут стать причиной гибели еще тысяч мариупольцев .

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что эпидемическая ситуация ухудшается с каждым днем.

Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка,

– сообщил он.

Поэтому он призвал международные миссии Красного Креста и ООН к созданию устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города, пока не поздно.

Что следует знать о ситуации в Мариуполе:

Недавно кафиры открыли в разработанном городе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в бесчеловечных условиях. Против людей применяют пытки и убивают. При этом российские захватчики решили усилить "фильтрационные меры" запретить выезд из города.

Кроме этого, российские военные установили в Мариуполе смертную казнь . Волонтеров и чиновников, в свое время работавших во благо города, расстреливают.

Во дворах многоэтажек устроили свалки . Город поглощает вонь, в том числе и из-за массовых захоронений. Поэтому уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне решили закрыть Мариуполь на карантин. Они опасаются, что холера может распространиться на территорию России. В Ростове-на-Дону уже открыли инфекционные отделения. Но они будут лечить только российских военных. Помогать мариупольцам россияне не планируют, поэтому их просто бросили на произвол судьбы.

Питьевая вода в городе доступна раз в два дня и для ее получения нужно записаться в очередь. Еды обычным людям тоже не хватает и они вынуждены часами стоять за ней под солнцем. Но везет далеко не всем – российские захватчики выдают всего до 300 пайков в сутки.

Мариуполю грозит большая вспышка холеры: смотрите видео