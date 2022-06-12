Глава Луганской военной администрации пояснил, что все жертвы будут сочтены после деоккупации региона. Об этом чиновник сказал в интервью в Бахмуте.

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Гайдай рассказал о погибших в Луганской области

Сергей Гайдай объяснил, что о погибших пока нельзя сказать совсем. Ведь это пока невозможно посчитать.

Людей много похоронили прямо под подъездами. "Прилет" тяжелой артиллерии разрывает людей на куски: там рука, там голова, здесь половина туловища. Так они лежат сутки, три, четыре. И забрать невозможно,

– объяснил глава Луганской ОВА.

Чиновник вспомнил, что:

иногда соседи выходят, чтобы похоронить тела;

и здесь новый обстрел – уже их убивает.

"После победы, когда пройдет деоккупация Луганщины, когда мы перечислим количество погибших – я даже не говорю о военных, а гражданских, – это будет огромная, ужасная цифра", – объяснил Сергей Гайдай.

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Что известно о погибших украинцах на Востоке Украины

Враг специально бреет по мирным жилым кварталам, чтобы уничтожить дома и убить мирных людей. К сожалению, невозможно установить количество погибших во временно оккупированном Мариуполе.

Правда, появилась информация, что в городе погибли еще 24 ребенка. Это произошло в результате невыборочных обстрелов военными России.

Также в Мариуполе российские оккупанты не разбирают завалов, а остатки домов и тела мирных людей вместе с бетоном вывозят на полигоны твердых бытовых отходов.

В городском совете Мариуполя сообщили, что почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых .

По данным 11 июня, официально ювенальные прокуроры сообщили, что на Донбассе уже погибли 287 детей, еще более 492 получили ранения.

За прошедшие сутки, 11 июня, в результате обстрелов в Николаевской области погибли и получили ранения местные мирные жители. К сожалению, потери есть в Лимане, в Галицыновской общине области. Ранения получили 8 человек.

Известно, что утром 11 июня в николаевских больницах находятся 243 граждан, пострадавших в результате атак оккупантов по области. Еще 94 потерпевших получили амбулаторную помощь.

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