По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 11 июня более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.
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По официальной информации ювенальных прокуроров, из них:
- 287 детей погибли,
- более 492 получили ранения.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 217,
- Харьковской – 132,
- Киевской – 116,
- Черниговской – 68,
- Луганской – 53,
- Херсонской – 52,
- Николаевской – 48,
- Запорожской – 30,
- Сумской – 17,
- городе Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
Последние случаи гибели и ранения детей
Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в Мариуполе Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными России.
Также стало известно о ранениях 9 апреля в результате обстрелов оккупантами Райгородка Донецкой области 17-летней девушки.
В целом из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"
10 июня во Львове состоялся Форум доноров . На нем представили проект Национального центра реабилитации "Несокрушимые". Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. У него будет мощная физическая, психологическая и психосоциальная реабилитация. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.
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Планируется, что ежегодно принимать в центре более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. При этом пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их и будут производить.
Генеральный директор Первого медицинского объединения Львова Олег Самчук сообщил, что украинские специалисты уже придумали и в экспериментальном режиме запустили роботизированное протезирование. В частности, изготовили руку-робот, полностью заменяющую конечность. На следующей неделе ее будут устанавливать.