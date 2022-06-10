Его представил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также во время мероприятия медики рассказали об особенностях работы нового центра.

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Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые": что нужно знать

Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.

С каждым днем людей, нуждающихся в длительной реабилитации в Украине, становится больше. Такие реабилитационные центры уже нужны стране, и мы не остановимся исключительно на львовском.

– отметил Ляшко.

Планируется, что ежегодно принимать в центре более 50 тысяч пациентов и проводить более 10 тысяч операций. При этом пострадавшим не только будут устанавливать протезы, там их и будут производить.



Виктор Ляшко на Форуме доноров во Львове / Фото Романа Каймана

Генеральный директор Первого медицинского объединения Львова Олег Самчук сообщил, что украинские специалисты уже придумали и в экспериментальном режиме запустили роботизированное протезирование. В частности, изготовили руку-робот, полностью заменяющую конечность. На следующей неделе ее будут устанавливать.

Центру будет помогать Германия

Это важное мероприятие открыл глава Минздрава Германии Карл Лаутербах. Он готов приобщиться к помощи раненым во время войны украинцам. Да, Германия будет помогать людям, получившим тяжелые ожоги и потерявшим конечности.



Визуализация проекта / Фото с сайта будущего реабилитационного центра "Несокрушимые"

Страна будет обеспечивать протезы, а также специалисты будут проводить учения, чтобы украинские врачи могли в будущем сами обслуживать пациентов, нуждающихся в протезировании.

Кроме того, Германия отдельно предлагает помощь в лечении ожогов, поставке медикаментов и в обучении украинских врачей, ведь процесс лечения ожогов сложен и может длиться несколько лет. В настоящее время работать в Украине уже вызвались 200 медиков немецкой ассоциации врачей.

Что говорит Садовый и Козицкий

Мэр Львова Андрей Садовый также присутствовал на презентации и подчеркнул, что Реабилитационный центр "Несокрушимые" не ограничивается строительством одного здания.



Андрей Садовый на Форуме доноров / Фото с телеграммы Андрея Садового

Наша задача – выстроить экосистему. Люди, которые получают здесь помощь, должны где-то жить и комфортно добираться в медучреждение. По этому проекту мы построим трамвайный путь от центра города в больницу.

– сказал Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также высказался на форуме. Он подчеркнул, что ветераны русско-украинской войны, наши воины и мирные жители достойны того, чтобы получать лучшее лечение. Это им и будет предложено в этом медицинском учреждении.

Кроме того, Козицкий призвал иностранных партнеров и участников форума принять участие в реализации этого проекта.

Заметьте: мероприятие состоялось на глубине 7 метров. Всего участие в форуме приняли более 200 участников. Удалось собрать около 2 миллионов евро для Национального реабилитационного центра.

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Визуализация проекта / Фото с сайта будущего реабилитационного центра "Несокрушимые"