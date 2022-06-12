Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал. За його словами, в області наразі є кілька важких напрямків – Попасна, Сєвєродонецьк і район Сіверського Дінця.
До теми У вуличних боях ЗСУ перемагають, та артилерія руйнує будинки в Сєвєродонецьку, – Гайдай
Росіяни можуть вчергове спробувати переправитися через Сіверський Донець
Гайдай розповів, що на Луганщині вже другий тиждень триває спекотна погода.
Сонце, немає дощів, тож рівень річки (Сіверського Дінця – 24 канал) впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто вже на метри 3 або навіть вже трохи більше опустилася ріка,
– зазначив голова ОВА.
Тому, за його словами, окупанти, можливо, знову спробують переправитися через Сіверський Донець, щоб зробити в районі Білогорівки новий плацдарм.
"Не зупиняються спроби прорвати лінію оборони наших захисників в Попасній. В Тошківці – дуже потужні бої. Ми всі бачили, що вони там минулої ночі застосували "Солнцепек" – доволі таки страшна зброя, яка випалює просто все", – додав Гайдай.
Він зауважив, що у Сєвєродонецьку також йдуть постійні бої. Російські окупанти досить потужно обстрілюють територію заводу "Азот".
"Годинами просто, важким калібром, знищуючи там все. І там навіть мастило витекло з радіаторів. Десятки тонн. Дуже потужна пожежа була", – розповів очільник ОВА.
Він підсумував, що ситуація в області – дуже важка, але контрольована. Такі ж слова про ситуацію в регіоні говорять й наші захисники.
Коротко про ситуацію на Луганщині
- У Генеральному штабі Збройних Сил України 11 червня розповіли, що росіяни мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках. Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Сєвєродонецьк та Тошківка.
- Водночас українські захисники успішно протистоять штурму загарбників у Сєвєродонецьку. Гайдай зазначив, що вороги поки не заблокували промзону міста, попри те, що нещадно обстрілюють завод "Азот".
- Також наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля. Окупанти були змушені відійти.
- Окрім цього, бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної.
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