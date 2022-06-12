Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал. За його словами, в області наразі є кілька важких напрямків – Попасна, Сєвєродонецьк і район Сіверського Дінця.

До теми У вуличних боях ЗСУ перемагають, та артилерія руйнує будинки в Сєвєродонецьку, – Гайдай

Росіяни можуть вчергове спробувати переправитися через Сіверський Донець

Гайдай розповів, що на Луганщині вже другий тиждень триває спекотна погода.

Сонце, немає дощів, тож рівень річки (Сіверського Дінця – 24 канал) впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці. Тобто вже на метри 3 або навіть вже трохи більше опустилася ріка,

– зазначив голова ОВА.

Тому, за його словами, окупанти, можливо, знову спробують переправитися через Сіверський Донець, щоб зробити в районі Білогорівки новий плацдарм.

"Не зупиняються спроби прорвати лінію оборони наших захисників в Попасній. В Тошківці – дуже потужні бої. Ми всі бачили, що вони там минулої ночі застосували "Солнцепек" – доволі таки страшна зброя, яка випалює просто все", – додав Гайдай.

Він зауважив, що у Сєвєродонецьку також йдуть постійні бої. Російські окупанти досить потужно обстрілюють територію заводу "Азот".

"Годинами просто, важким калібром, знищуючи там все. І там навіть мастило витекло з радіаторів. Десятки тонн. Дуже потужна пожежа була", – розповів очільник ОВА.

Він підсумував, що ситуація в області – дуже важка, але контрольована. Такі ж слова про ситуацію в регіоні говорять й наші захисники.

Зверніть увагу! У Білогорівці росіяни кілька разів будували понтонні переправи, щоб перетнути Сіверський Донець для наступу. Окупанти постійно робили їх в одному й тому ж місці, тож українські захисники розбивали ворогів кожного разу. Через це Білогорівку вже почали називати другою Чорнобаївкою. За даними американського Інституту вивчення війни, там загинули приблизно 400 російських окупантів.

Коротко про ситуацію на Луганщині

У Генеральному штабі Збройних Сил України 11 червня розповіли, що росіяни мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках. Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Лисичанськ, Метьолкіне, Устинівка, Сєвєродонецьк та Тошківка.

Водночас українські захисники успішно протистоять штурму загарбників у Сєвєродонецьку. Гайдай зазначив, що вороги поки не заблокували промзону міста, попри те, що нещадно обстрілюють завод "Азот".

Також наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля. Окупанти були змушені відійти.

Окрім цього, бійці ЗСУ відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної.

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